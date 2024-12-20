Делегация школьников из Узбекистана посетила Подмосковье

Школьники из Узбекистана посетили Московскую область и приняли участие в экскурсиях по региону и мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

40 школьников из Узбекистана в возрасте от 15 до 17 лет приняли участие в насыщенной образовательной и культурной программе. За несколько дней пребывания в Подмосковье гости успели посетить Музей техники Вадима Задорожного, Звенигородский историко-художественный музей и музейно-храмовый комплекс ВС РФ. Так, во время посещения музея «Дорога памяти», расположенного на территории Парка «Патриот», школьник Джалолиддин Турдалиев сделал уникальное открытие. Он нашел фотографию своего прадеда Джалиля в базе музея.

«Мой дед потерял ногу на войне. Но с одной ногой он поднял всех своих детей! Сейчас, глядя на экспозицию в этом музее, я представляю, насколько ему было тяжело. Представляю, как он переносил потери, как скучал по родным. Я горжусь своим прадедушкой! Я сразу узнал фотографию из этой базы — такая же висит у нас дома. Меня переполняют чувства теперь. Я очень благодарен, что память о моем прадедушке хранится», — сказал Джалолиддин.

Школьники также посетили технопарк физтех-лицея им. П. Л. Капицы, где осмотрели лаборатории и выставочную экспозицию «10 лет с именем П. Л. Капицы», и Одинцовский «Десятый лицей». Там они приняли участие в мастер-классах по VR-биологии, 3D-моделированию и управлению беспилотными устройствами и практических занятиях в лабораториях цифровых технологий и инженерного творчества.

Завершилась культурная программа обзорной экскурсией по Москве.

«Подобные программы открывают перед нашими детьми и их сверстниками из других стран новые возможности. Это не только знакомство с культурой, но и обмен идеями, которые формируют новые горизонты для их развития», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.