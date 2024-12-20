Делегация школьников из Узбекистана посетила Красную площадь

Группа одаренных школьников в возрасте 15-17 лет из Узбекистана и 7 сопровождающих лиц посетили Красную площадь.

Визит 40 учеников 9-11 классов и сопровождающих из постсоветской республики проходит в рамках обмена опытом между учебными учреждениями России и Узбекистана.

Узбекские школьники погуляли по главной площади российской столицы и Никольской улице, украшенной новогодней иллюминацией. Детям провели экскурсию по торговому центру «ГУМ», где они полакомились знаменитым мороженым и приобрели различные сувениры.

Узбекская делегация школьников уже посетила технопарк при Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске и парк «Патриот» в Одинцовском городском округе.

Ранее стало известно, что Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования. На встрече в доме правительства Московской области губернатор региона Андрей Воробьев и замхокима Ташкентской области Отабек Султанбеков договорились обмениваться лучшими образовательными практиками.

«Хочу поблагодарить Зоира Тоировича (хокима Ташкентской области – ред.) за сотрудничество. Я думаю, что <…> вы и Московскую область посмотрите, и, конечно, сможете пообщаться со своими коллегами, с учителями. Это всегда очень полезно», — отметил Воробьев.