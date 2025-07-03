Делегация Шатуры отправилась с дружественным визитом в Белоруссию

В этом году в состав нашей делегации вошли депутат Маргарита Козлова, начальник централизованной бухгалтерии м. о. Шатура Светлана Дмитриенко, начальник отдела кадров администрации округа Наталья Родина. Группу возглавил заместитель главы округа Илья Климов.

В этом году наши страны отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша делегация передала поздравительный адрес от главы округа Николая Прилуцкого и приняла участие в мероприятиях, посвященных этой великой дате.

Представители Шатуры посетили мемориал «Сожженная деревня Старина», Брестскую крепость, музей Великой Отечественной войны. С обзорной экскурсией побывали в Минске.

Сегодня вместе с белорусами пройдут в праздничном шествии и примут участие в митинге, посвященном освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.