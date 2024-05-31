Делегация сельскохозяйственного института Китая посетила Коломну

Делегация Хейлунцзянского сельскохозяйственного профессионально-технического института посетила Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова с деловым визитом. Гостями стали Ван Шуцзюнь — проректор института, Цао Яньмин — начальник учебного отдела и Ван Цинхэ — начальник научного одела, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Коллеги из Китая встретились со студентами и пообщались о профессиональном образовании в области сельского хозяйства. Ребята интересовались востребованными специальностями и профессиями, трудоустройством, размером стипендии, возможностью обмена опытом в области современных технологий в сельском хозяйстве.

В ходе экскурсии по лабораториям и мастерским колледжа китайская делегация отметила высокий материально-технический уровень, что безусловно способствует качественной подготовке студентов. В перспективе сотрудничества запланировали обсудить возможность обучения и стажировок по обмену.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.