Делегация профсоюзов представила Можайский округ на Российском форуме

Можайцы с удовольствием посетили выставку уникальных экспонатов, представленных Высшей школой народных промыслов и приняли участие в мастер-классе по федоскинской росписи подносов.

Участники форума стали участниками панельной дискуссии «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны», модератором которой выступила ведущая Первого канала Светлана Зейналова.

В рамках форума прошло дефиле русского костюма, представленное преподавателями и студентами Высшей школы народных искусств.

«Отрадно, что мы возвращаемся к нашим истокам. Особенно это важно в сложное для России время. Радует то, что наша молодежь с искренним уважением относится и чтит российские многонациональные традиции. Красной нитью форума стало бережное отношение к семье, где закладываются основы образования, воспитания, культуры и сам непобедимый русский дух. Нам, россиянам, исторически присущи любовь к Родине, уважение к старшему поколению и самобытная культура», — сказала председатель Координационного Совета профсоюзов Луговцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.