Делегация подмосковного Комлесхоза посетила Татарстан

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров провел рабочую встречу с председателем комитета лесного хозяйства Московской области Алексеем Ларькиным. В мероприятии также приняли участие заместители председателя комитета: Александр Передерий и Дмитрий Новиков, а также заместитель генерального директора ГАУ МО «Мособллес» Александр Нацкий. С татарстанской стороны присутствовали заместители министра Ильгизар Зарипов и Раис Гумеров, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы, касающиеся цифровизации лесной отрасли, что является важным шагом к модернизации управления лесными ресурсами. Участники обсудили необходимость приведения сведений государственного лесного реестра в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что позволит повысить точность учета лесных ресурсов и улучшить взаимодействие между различными государственными структурами.

Также акцентировалось внимание на проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, что является важной частью борьбы с вредителями и болезнями деревьев. Участники встречи обменялись опытом и лучшими практиками в этой области, что может способствовать улучшению состояния лесных массивов как в Московской области, так и в Татарстане.

После завершения официальной части встречи Алексей Ларькин посетил региональную диспетчерскую службу ГБУ РТ «Лесопожарный центр», где ознакомился с работой по мониторингу и предотвращению лесных пожаров. Он также посетил Музей леса Министерства, где были представлены уникальные экспонаты, отражающие богатство и разнообразие лесных экосистем региона.

Данная встреча стала важным шагом к укреплению сотрудничества между Московской областью и Республикой Татарстан в области управления лесными ресурсами. Оба региона выразили готовность продолжать совместную работу по внедрению инновационных технологий и повышению эффективности охраны и восстановления лесов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.