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Делегация Подмосковья участвовала в форуме лагерей и конгрессе по кемпингу в Китае

Делегация Московской области в составе российской делегации представила опыт организации детского отдыха на IV Китайско-Российском форуме лагерей и XIII Международном конгрессе по кемпингу ICC2026 в Китае, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Делегация Подмосковья прошла оба этапа международной программы. Участники познакомились с практиками организации детского отдыха в России и Китае, обсудили сотрудничество, обменялись опытом оздоровления и воспитания детей, установили профессиональные контакты.

Первый этап Китайско-Российского форума лагерей объединил более 40 представителей регионов России и Китая. Представители Московской области выступили на форуме, рассказали о региональном опыте организации детского отдыха и изучили подходы коллег. По итогам работы наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Участие Московской области в форуме такого уровня — это очень важная работа», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Министр подчеркнул, что такие встречи позволяют представлять региональный опыт, перенимать лучшие практики Китая и других стран и выстраивать долгосрочные партнерские связи.

В XIII Международном конгрессе по кемпингу ICC2026 участвовали представители 18 стран: России, Китая, Монголии, Узбекистана, США, Мексики, Австралии, Испании, Турции, Канады, Колумбии, Германии, Греции, Японии, Венесуэлы, Индонезии, Сингапура и Малайзии. Эксперты и практики обсуждали актуальные тенденции в сфере кемпинга и организованного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.