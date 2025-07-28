Делегация Подмосковья приняла участие в образовательном семинаре

Московская область стала одним из 20 регионов, принявших участие в пилотном просветительском проекте «Обучение служением. Первые», организованном Минпросвещения России совместно с ассоциацией Добро.рф и Движением Первых. Цель программы заключается в воспитании патриотичной и социально ответственной молодежи через вовлечение учащихся 8–11 классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений в социальное проектирование. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, для эффективной реализации проекта делегация Московской области приняла участие в образовательном семинаре на базе центра знаний «Машук».

В состав делегации вошли:

Александр Учеваткин — заместитель директора колледжа университета Вернадского, г. Балашиха;

Мария Доржиева — консультант отдела воспитания министерства образования Московской области;

Алена Корнеева — преподаватель Губернского колледжа г. Серпухов;

Кирилл Петров — заместитель директора Домодедовской школы № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова;

Ольга Загрядская — учитель, педагог-организатор Павлово-Посадской школы № 18 им. Менчинского;

Сергей Полунин — руководитель проектов Движения Первых.

В ходе семинара участники изучили технологии внедрения «Обучения служением» в образовательный процесс, этапы разработки и сопровождения социальных проектов, а также лучшие практики взаимодействия с некоммерческими организациями, бизнесом и государственными структурами. В рамках социального хакатона были разработаны проекты по запросам партнеров, часть из которых будет реализована в регионе.

Программа «Обучение служением» предоставляет студентам и школьникам уникальную возможность решать реальные общественные задачи в партнерстве с организациями в рамках учебной деятельности. Проект соответствует поручению президента Российской Федерации (№ Пр-173ГС от 29.01.2023) и способствует достижению целей Указа № 309 от 7 мая 2024 года, направленных на развитие потенциала молодежи, воспитание патриотизма и социальной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.

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