Делегация Подмосковья представила практики реализации проекта «Навигаторы детства»

На Всероссийском форуме «Новая философия воспитания» делегация Московской области представила первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и министру просвещения РФ Сергею Кравцову лучшие практики реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Алена Курбонова, педагог-психолог дошкольного отделения № 1 школы № 10 городского округа Реутов, и Варвара Шатова, ученица 3 класса школы им. А. С. Попова городского округа Власиха, представили уникальную региональную практику социальной активности детей старшего дошкольного возраста «Орлята-дошколята».

Также в работе форума принял участие Алексей Панфилов, директор школы № 4 из городского округа Орехово-Зуево. Он представил практику на тему «Школа и родители: сотрудники или соперники». Советник директора по воспитанию гимназии № 5 им. А. И. Алексеева Сергиево-Посадского городского округа Полина Логинова выступила на тему «Создаем школьное сообщество: родители как партнеры».

Кроме того, многодетная семья Анастасовых из городского округа Воскресенск приняла участие в награждении победителей премии.

Всероссийский форум «Новая философия воспитания» прошел при поддержке министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.