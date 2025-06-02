Делегация Подмосковья посетила мероприятие «Наследники Победы» в Госдуме РФ

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30 мая в Госдуме Российской Федерации состоялось мероприятие «Наследники Победы», приуроченное ко Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие представители молодежных движений, педагоги, депутаты, Герои России и эксперты в сфере воспитания. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Делегацию из Московской области представляли участники движения «Орлята России», педагог Наталья Чередниченко и советник по воспитанию Ксения Зубкова из школы имени А. С. Попова городского округа Власиха.

В числе участников мероприятия были Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов, начальник Главного штаба Движения «Юнармия» Владислав Головин и главный эксперт Российского детско-юношеского центра Святослав Громов.

В ходе торжественной встречи чествовали ребят, проявивших смелость и отвагу в экстренных случаях. Среди награжденных — 12-летний Амир Абачев из городского округа Домодедово, который спас 4-летнего ребенка, выпавшего из окна девятого этажа.

Также в рамках программы состоялись выступления и презентации от представителей молодежных организаций «Орлята России», «Движение Первых» и «Юнармия», торжественное вручение премии Совета отцов, выступления представителей различных фракций и министерств.

После торжественной части мероприятия прошли «Классные встречи» в профильных комитетах Госдумы РФ. Для обучающихся провели экскурсии, в ходе которых рассказали о работе парламента РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.