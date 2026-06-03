Делегация МГИМО из Одинцова участвует в ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Делегация Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского кампуса МГИМО с 3 по 6 июня принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Институт представляют директор МИЭП, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин, а также студенты и активисты научных клубов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и считается одним из ключевых событий года в деловой и политической повестке. На его площадке обсуждают глобальные тенденции в экономике, энергетике и международных отношениях, а также стратегические вопросы развития отраслей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев.