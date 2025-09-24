Делегация Комлесхоза Подмосковья принимает участие в форуме «Леса России»

Рабочая группа ведомства во главе с председателем комитета лесного хозяйства Московской области Алексеем Ларькиным принимает участие в работе Всероссийского форума «Леса России», который проходит 24–25 сентября в Нижнем Новгороде на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Мероприятие является крупнейшей федеральной площадкой для диалога между органами государственной власти, региональными лесными ведомствами, лесным бизнесом, научным и образовательным сообществом, волонтерскими и общественными организациями по вопросам защиты лесов и развития лесопромышленной отрасли.

В ходе первого дня форума представители Комитета лесного хозяйства Московской области осмотрели выставку техники и оборудования лесопромышленного комплекса и приняли участие в пленарном заседании. Также запланировано участие делегатов в работе круглых столов.

Основными темами для обсуждения станут вопросы повышения эффективности использования лесов, реализации лесоматериалов на биржевых торгах, охраны лесов от пожаров, а также привлечения молодых кадров в отрасль.

«Помимо плотного графика работы на дискуссионных площадках, запланирован ряд деловых встреч с коллегами из регионов. Мы ожидаем, что участие в форуме нашей делегации послужит дополнительным импульсом в развитии лесного комплекса Подмосковья», — подчеркнул руководитель Комлесхоза Алексей Ларькин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.