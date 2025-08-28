сегодня в 13:27

Делегация колледжа «Подмосковье» представляет регион на форуме СПО в Калуге

В Калуге проходит масштабный форум среднего профессионального образования, посвященный юбилею системы СПО в России. В составе делегации от Московской области участвуют представители колледжа «Подмосковье»: директор Антонина Юдина, заместитель директора по учебно-методической работе Марина Рогулина, заместитель директора по учебно-воспитательной Виктория Кашкина, а также преподаватель специальных дисциплин Светослав Масанин. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Форум объединил экспертов, руководителей образовательных учреждений и представителей бизнеса для обсуждения ключевых вопросов развития СПО. Основная тема — «СПО — локомотив экономики страны». Программа форума насыщенная: дискуссии, мастер-классы и семинары, посвященные подготовке кадров, профориентации, качеству образования и сотрудничеству с работодателями.

Открыло деловую программу пленарное заседание с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, губернатора Калужской области Владислава Шапши и других ключевых спикеров. Участники обсудили современные тренды в системе СПО и способы подготовки специалистов, востребованных экономикой.

Одним из главных событий второго дня стала партнерская сессия «85 лет на верном пути», где обсудили историю, достижения и будущее системы СПО, важность подготовки квалифицированных кадров, которые станут движущей силой инновационного развития страны.

Также в рамках форума прошел профинтенсив «Образовательные программы: вектор на практикоориентированность», где обсуждались современные подходы к разработке учебных программ с акцентом на практические навыки студентов.

Делегация активно участвует в дискуссиях, перенимая лучшие практики и делясь своим опытом в подготовке квалифицированных кадров для региона и страны.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.