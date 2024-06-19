Делегация из Зимбабве посетила Подмосковье

С предпринимателями Московской области познакомили делегацию из Африки под руководством министра по делам главы государства Республики Зимбабве Лавмора Матуке, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках визита прошла встреча с заместителем председателя правительства — министром инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатериной Зиновьевой, представителями фармкомпании «ХимРар», производства буровой техники «Алмазгеобур», компании-производителя химических средств защиты растений «Фирма «Август».

«Московская область и Зимбабве наращивают экономическое взаимодействие. За прошлый год товарооборот между нами вырос в два раза и составил более 4 млн долларов. Экспорт из Подмосковья включает в основном соль, серу, удобрения и камень. Основные импортируемые из Зимбабве товары–кофе, чай, мате и пряности. Также активно развивается инвестиционное взаимодействие. Достигнуты договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве с проработанной дорожной картой», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что основные точки пересечения импортно-экспортных интересов Московской области и Зимбабве — фармпроизводство и химическая отрасль (защита растений, удобрения). Так, компания «Август» из подмосковной Черноголовки, ведущий российский производитель средств защиты растений, из года в год наращивает экспорт своей продукции в эту африканскую республику и заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Зимбабве.

Зимбабве закупает до 90% лекарств у зарубежных производителей. Подмосковный бизнес готов участвовать как в самих поставках, так и в развитии фармсектора в африканских странах. В частности, группа компаний «ХимРар», один из лидеров в области разработки и производства инновационных лекарственных препаратов в России, обсудили с представителями делегации вопросы поставки ряда своих продуктов, а также научное сотрудничество по разработке новых препаратов, в которых есть потребность системы здравоохранения Зимбабве. Кроме того, ГК «ХимРар» готова осуществлять технологический трансфер для локализации производства своих лекарственных препаратов на территории Зимбабве.

Помимо этого, в прошлом году производитель буровой техники «Алмазгеобур» открыл в Зимбабве представительство — компанию AGB Mining Machinery International LTD. Уже оформлены все корпоративные документы, сейчас ведется работа над налаживанием поставок. Целью AGBMMI является обеспечение клиентов в Африке установками для алмазного колонкового бурения, взрывного бурения скважин, а также запасными частями к ним.

В рамках встречи участники обсудили перспективные области сотрудничества, такие как промышленность, жилищное строительство, туризм.

Также гости посетили производство компании «Щелково Агрохим», где производят семена и химические средства защиты растений. Предприятие имеет большой опыт экспорта своей продукции за рубеж, у компании есть представительства в трех государствах Африки. Зимбабвийская делегация выразила заинтересованность в закупке продукции предприятия.

Помимо этого, коллеги познакомились с работой Центра управления регионом (ЦУР), который обеспечивает решение задач Подмосковья с помощью сбора и анализа данных, поступающих по всем каналам связи, посетили площадку ЖК «Отрада» в Красногорске, где изучили подмосковный опыт жилищного строительства и самый современный российский комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Последней точкой визита стала одна из самых известных культурно-исторических достопримечательностей России — Сергиев Посад, главный туристический центр Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.