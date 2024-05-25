Делегация из Узбекистана познакомилась с инфраструктурой и предприятиями Подмосковья

Развитие перспективного сотрудничества и инвестиционного взаимодействия стали ключевыми темами в рамках визита делегации из Узбекистана в ОЭЗ «Дубна». Делегацию под руководством главы Андижанской области Узбекистана Абдурахманова Шухратбека встречала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководство особой экономической зоны, а также представители работающих в ней компаний, сообщила пресс-служба Мининвеста.

Визит делегации в Подмосковье прошел в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, куда в составе делегации Московской области поедет Губернатор региона Андрей Воробьев и представители подмосковного правительства.

В рамках визита гости познакомились с инфраструктурой одной из старейших в России ОЭЗ и возможностями локализации на территории особых экономических зон Подмосковья, узнали о работе и направлениях деятельности резидентов, плюсах развития производств в условиях налоговых льгот, предоставляемых резидентам ОЭЗ.

Так, в ОЭЗ «Дубна» делегация посетила инновационно-технологический центр «Ломоносов». На его готовых площадях в 10 тыс. кв. м организовали «быстрый старт» собственных производств «с нуля» и офисы более 10 резидентов особой экономической зоны. Об условиях работы на этих локациях гостям подробно рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

«Главная цель поездки — знакомство с инвестиционными возможностями в Подмосковье, а также развитие внешнеэкономического сотрудничества с нашим регионом. Кроме того, Узбекистан заинтересован в поиске производственных и торговых партнеров в Московской области. Так, в эту страну подмосковные предприятия активно экспортируют фармацевтическую продукцию, транспортные средства, в том числе вагоны для метро, изделия из древесины, парфюмерную, косметическую продукцию и многое другое. ОЭЗ „Дубна“ — сосредоточение высокотехнологичных предприятий, работающих в различных сегментах. А значит — потенциальных партнеров Узбекистана», — отметила зампред.

Одним из ярких примеров таких предприятий является YADRO (российская технологическая компания входит в «ИКС Холдинг»), работающая на правобережной площадке ОЭЗ, где свои проекты реализуют в общей сложности 46 высокотехнологичных компаний.

YADRO организовала в ОЭЗ производство полного цикла по выпуску собственной вычислительной техники и радиоэлектронной продукции. Завод якорного резидента «Ядро Фаб Дубна» общей площадью 42 тыс. кв. м включает цеха по производству многослойных печатных плат, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции. Технологические возможности комплекса позволяют производить до 12 млн кв. дм печатных плат и выпускать более 1 млн готовых систем в год.

Следующей точкой визита делегации Узбекистана совместно с представителями Мининвеста стал индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске, где гости познакомились с возможностями локализации на площадках формата «Подмосковье индастриал», предлагающего готовые помещения с необходимой инфраструктурой. Об этом формате цифрового промышленного коворкинга делегации рассказал Партнёр ХСА (Холдинг «Строительный альянс») Артём Петрухин. «Подмосковье индастриал» позволяет сократить сроки запуска предприятия и сэкономить расходы на строительство и подведение коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел переговоры с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном. По его словам, задача — не только развивать импорт в КНР, но и увеличить экспорт для подмосковных производственных компаний.

«Мы знаем, что в мае пройдет большая выставка „Экспо“ в Даляне, поэтому обязательно постараемся туда приехать. Важное для нас направление сотрудничества в экономике — это, безусловно, технологии. В частности, внедрение 5G во все промышленные и технологические процессы, в государственное и муниципальное управление», — подчеркнул губернатор.