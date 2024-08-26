Делегация из Узбекистана посетила Сергиево-Посадский колледж для обмена опытом

Сергиево-Посадский колледж посетила с визитом делегация Республики Узбекистан. Делегация состояла из директоров общеобразовательных учреждений Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках визита была организована экскурсия по региональному центру компетенции — ресурсному центру трубной промышленности Загорского трубного завода. Экскурсию провела директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева вместе с амбассадором «Профессионалитета» Иваном Сафроновым.

Также в ходе мероприятия заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев представил доклад о Федеральном проекте «Профессионалитет» в регионе. Этот проект направлен на модернизацию системы среднего профессионального образования и повышение его качества.

«Мы надеемся, что визит делегации Республики Узбекистан станет началом плодотворного сотрудничества в сфере образования и подготовки квалифицированных кадров», — сказал представитель колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.