Делегация из Ступино поучаствовала в спуске ракетного катера «Ступинец» на воду

На судостроительном заводе «Вымпел» города Рыбинск состоялась церемония спуска на воду ракетного катера «Ступинец» проекта 12418 «Молния». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В церемонии приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, заместитель главы городского округа Ступино Сергей Протопопов.

«Принято решение об интенсивном развитии судостроения в нашей стране. Важное событие — спуск на воду скоростного ракетного катера, который имеет артиллерийское вооружение. Мы должны отметить вклад инженеров, конструкторов, кораблестроителей. Надеюсь, что количество заказов на заводе будет возрастать», — сказал Николай Патрушев.

Заместитель главы муниципалитета подчеркнул важность развития шефских связей.

«Ступино на протяжении более 20 лет сохраняет крепкие дружеские узы и шефские связи с Краснознаменной Каспийской флотилией. Ракетный катер „Ступинец“ будет гордо нести свое имя, подтверждая высокое звание флагмана флотилии в своем классе боевых кораблей. Желаю команде успехов! 7 футов под килем», — отметил Сергей Протопопов.

Сергей Протопопов вручил капитану герб, флаг округа и технику.

Мероприятие посетили советник главы Павел Челпан, заместитель руководителя Общественной палаты округа Сергей Беляев, начальник штаба Каспийской флотилии (2006–2009 гг. г.), капитан 1 ранга, руководитель клуба юных моряков «Морской волк» Юрий Лапшин, начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Виктор Никифорук, а также два юнармейца и воспитанник клуба «Морской волк».

Катер унаследовал имя катера проекта 1241, несшего службу в составе Каспийской флотилии до 2023 года. Основное ударное оружие нового катера — противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ракетами Х-35.

Предполагается, что «Ступинец» войдет в состав Каспийской флотилии. В случае необходимости по внутренним водным путям может быть переброшен в Азовское или Черное море.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.