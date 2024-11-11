Делегация из Реутова участвует в форуме «МЫ-РОССИЯ»

Четверо реутовских молодогвардейцев отправились в Сергиев Посад на форум, организованный министерством информации и молодежной политики Московской области. Всего в четырехдневном образовательном интенсиве примет участие более 1,5 тыс. юношей и девушек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основная программа форума начнётся завтра. Она разбита на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Участники форума смогут выбрать направления образовательных сессий, исходя из собственных предпочтений.

«Мы приехали сюда за новыми эмоциями и знакомствами. Планируем посетить образовательные блоки и узнать для себя что-то интересное. Это всегда полезно! Для себя я выбрала направление „организация мероприятий“, хотелось бы получить новые знания, поделиться опытом с другими участниками и перенять от них что-то новое», — рассказала реутовчанка Ануш Сафина.

Форум завершится в среду праздничным концертом, на котором выступят молодые музыканты.

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