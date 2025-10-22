Делегация из Подмосковья с рабочим визитом посетила Казань

Делегация из Подмосковья во главе с Надеждой Куртяник, министром госуправления, ИТ и связи Московской области, посетила Республику Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В ходе визита участники детально познакомились с работой центра городской трансформации Казани. Особое внимание уделили: функционалу ситуационного центра, ключевым реализованным проектам, методам оценки их эффективности и успешным практикам вовлечения горожан в принятие решений по городским инициативам.

С представителями правительства Республики Татарстан обсудили: сложности, возникающие при внедрении новых подходов, и способы их преодоления, программы повышения квалификации для сотрудников, организационную структуру центра по блокам городского хозяйства и инструменты работы каждого блока, а также пошаговый алгоритм внедрения цифровых решений.

Ключевой темой диалога стало применение технологий искусственного интеллекта.

Также делегация посетила ИТ-парк им. Башира Рамеева. Здесь посмотрели лучшие практики развития цифровой среды, современные инфраструктурные решения и проекты резидентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.