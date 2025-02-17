Делегация из Подмосковья приняла участие в заседании родкомитета в Пятигорске

В Пятигорске в центре знаний «Машук» прошло третье заседание Всероссийского родительского комитета, в котором приняла участие делегация от Московской области. На мероприятии обсуждались ключевые вопросы подготовки стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщает пресс-служба

Заседание прошло в рамках образовательной смены «Родители со знанием», организованной Российским обществом «Знание» и центром знаний «Машук». В ней приняли участие 140 родителей и представителей образовательных организаций из 77 регионов России.

Помимо стратегии развития образования участники обсудили профилактику девиантного поведения обучающихся и оказание психолого-педагогической помощи, поддержку учителей, развитие инфраструктуры, роль советников по воспитанию в объединении родительского, педагогического и детского сообществ и важность подготовки новых рабочих кадров.

«Взаимодействие с участниками Всероссийского родительского комитета необходимо для развития системы образования», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Московскую область представили председатель родительского комитета Подмосковья Анастасия Снегурова, учитель Шеметовской школы Сергиево-Посадского городского округа Ирина Тимофеева, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии № 5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева Полина Логинова (Сергиев Посад), а также член Родительского комитета Подмосковья и помощник депутата Государственной Думы Марина Скопинцева.

Делегация из Московской области активно участвовала в обсуждении актуальных вопросов, касающихся взаимодействия семьи и школы, а также предложила модель коммуникации образовательных учреждений и родительского сообщества. Представители региона также поделились успешным опытом создания родительского сообщества численностью более 1 000 человек за короткий срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.