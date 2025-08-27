Делегация из Подмосковья приняла участие в XII Общероссийском родительском собрании

В национальном центре «Россия» состоялось XII Общероссийское родительское собрание, организованное министерством просвещения Российской Федерации под руководством министра Сергея Кравцова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От региона в мероприятии приняли участие наставники-просветители и советники директоров по воспитательной работе.

Собрание стало важной площадкой для эффективной коммуникации между государством, школой и семьей. В дискуссии приняли участие ключевые эксперты образовательной сферы, включая директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Игоря Юргина, генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля и председателя «Движения Первых» Артура Орлова.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость активного участия родителей в воспитательном процессе и подчеркнул необходимость поддержки инициативных родителей, выступающих в роли наставников. Он акцентировал внимание на важности диалога между государством, обществом и педагогами в преддверии нового учебного года, что способствует лучшему пониманию запросов родителей и формированию эффективного партнерства.

В ходе собрания обсуждались ключевые темы, такие как подготовка к учебному году, вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности и вовлеченности родителей в образовательный процесс. Участники могли заранее отправлять вопросы через чат-бот, что способствовало более интерактивному обсуждению.

Министр Кравцов заверил присутствующих, что образовательная система готова к началу учебного года 1 сентября с учетом всех необходимых мер безопасности и приоритетных задач. Также были представлены пилотные проекты по внедрению инновационных методов оценки поведения учащихся и усилению воспитательной работы в школах.

«Данное собрание стало важной площадкой для конструктивного диалога, направленного на создание максимально благоприятных и безопасных условий для обучения детей по всей стране в новом учебном году», — отметил региональный представитель ВСНП Московской области Андрей Чернецков.

В пресс-службе ведомства отметили, что наставники-просветители Московской области стали единственными представителями всероссийского сообщества, приглашенными на данное собрание, что подчеркивает их значимость на федеральном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.