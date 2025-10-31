Делегация из Подмосковья отправится на Международный архитектурный фестиваль

Коллектив представителей Московской области примет участие в Международном фестивале архитектуры «Зодчество», который пройдет с 4 по 6 ноября в московском выставочном комплексе «Гостиный двор». Со ссылкой на организатора сообщает «Радио 1» .

Фестиваль является одним из ключевых событий для архитектурных специалистов. В числе экспозиций будет представлен и стенд Подмосковья, ориентированный на тему архитектурного наследия. Центральной идеей экспозиции региона станет «Бесценное ожерелье исторических поселений Московской области».

«Уникальные памятники истории, архитектуры, ландшафтного дизайна способны стать точками притяжения турпотока, помочь раскрыть экономический потенциал территорий. В рамках деловой программы состоятся два мероприятия, которые организует Комитет по архитектуре и градостроительству региона», — отметили организаторы.

5 ноября состоится круглый стол «Стандарты развития территорий индивидуальной жилой застройки в Московской области», а на следующий день, 6 ноября, — дискуссия на тему «Подмосковное ожерелье исторических поселений — туристический потенциал региона». В работе круглых столов примут участие главный архитектор области Александра Кузьмина, министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, начальник Мособлнаследия Юрий Гриднев, а также руководители территориальных подразделений Мособлархитектуры.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 4 ноября на 12:00.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу: ул. Ильинка, 4, ВК «Гостиный двор». Узнать более детальную информацию о фестивале можно на официальном сайте.