Делегация из Макеевки ДНР посетила Дмитровскую центральную библиотеку

Представители Макеевского политехнического колледжа Донецкой Народной республики совершили рабочую поездку в Дмитровский муниципальный округ с целью обмена опытом в образовательной сфере. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы рады приветствовать коллег из Донецкой Народной Республики. Такие встречи позволяют нам не только делиться опытом, но и укреплять дружественные связи между нашими регионами», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Он также добавил, что подобные культурно-образовательные обмены становятся традицией и способствуют развитию сотрудничества в различных сферах деятельности.

В рамках визита гости познакомились с работой Дмитровской центральной библиотеки. Директор учреждения Наталья Александровна Аникеенко провела подробную экскурсию, во время которой делегация:

посетила современное Книгохранилище, где ознакомилась с системой электронного учета и хранения более 300 тысяч единиц хранения

увидела уникальную выставку «Чудеса тропиков. Живые бабочки», которая работает при поддержке местных энтомологов и является одной из самых популярных среди посетителей всех возрастов

изучила экспозицию редких книг XIX–XX веков, включая первые издания классиков русской литературы

оценила креативный подход к организации тематических выставок на примере проекта «Крылова и Крылова: мир животных в вышивке и плюше», объединяющего традиционные виды искусства и современные технологии.

Особое внимание было уделено цифровой трансформации библиотечного пространства: гостям продемонстрировали работу электронного каталога, возможности удаленного доступа к ресурсам библиотеки и реализацию интерактивных образовательных программ для разных категорий читателей.

Экскурсия позволила представителям Макеевского политехнического колледжа ознакомиться с уникальными возможностями современной библиотечной системы и внедряемыми инновационными практиками в организации культурно-просветительской работы.

По итогам визита стороны договорились о продолжении сотрудничества, включая совместные образовательные проекты и обмен специалистами. Визит стал важным шагом в укреплении межрегиональных связей и обмене успешным опытом между учреждениями образования и культуры двух регионов.

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