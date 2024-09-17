Делегация из Китая посетила ферму Цветковых в Подмосковье

Делегация из Китая посетила щелковскую ферму семьи Цветковых, чтобы изучить опыт ведения сельского хозяйства и обсудить создание совместного проекта, путем инвестирования в предприятие. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ферме планируется возвести новый комплекс на тысячу голов дойного стада. В настоящее время идет подготовка проектной и сметной документации, а запуск первой части объекта запланирован на следующий год.

Подмосковные аграрии представили своим китайским коллегам несколько направлений деятельности, включая содержание коров, выращивание кормов, производство молочной продукции и туризм. Гости остались впечатлены высоким уровнем организации производства, а также чистотой и порядком на ферме. Фермер Юрий Цветков поделился своими знаниями с китайскими коллегами и предложил им попробовать свою продукцию. Он отметил значимость международного сотрудничества и выразил желание развивать партнерские отношения. Китайские специалисты, в свою очередь, продемонстрировали Цветкову свои закваски. После встречи стороны обменялись контактами и решили организовать взаимный визит представителей ферм из России и Китая.

В ведомстве отметили, что визит китайской делегации на ферму Цветковых в Щелкове стал успешным шагом к укреплению сотрудничества между аграриями двух стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.