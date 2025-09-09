Делегация из Казахстана посетила подмосковный индустриальный парк

Подмосковный индустриальный парк «Есипово», расположенный в г. о. Солнечногорск, принял делегацию из Казахстана во главе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. Целью визита коллег из Казахстана стало развитие международного сотрудничества, знакомство с инфраструктурой Подмосковья и обмен опытом. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Со стороны Подмосковья зарубежных коллег встречали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов и соучредитель Холдинга «Строительный Альянс» (ХСА) Артем Петрухин.

«Московская область и Казахстан являются давними партнерами, сегодня мы активно развиваем как торгово-экономическое, так и инвестиционное сотрудничество. Казахстан входит в топ-3 стран-партнеров Подмосковья по экспортному направлению. Компании из Подмосковья успешно реализуют проекты в Казахстане, а им интересен рынок нашего региона. В ходе встречи мы представили коллегам инвестиционные возможности Московской области, а также инфраструктуру — в Подмосковье она самая развитая в России, у нас 6 особых экономических зон и 72 индустриальных парка. В рамках визита коллеги познакомились с индустриальным парком «Есипово» и форматом «Лайт индастриал», представили ОЭЗ «Дубна» и государственные индустриальные парки», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Так, особая экономическая зона «Дубна» является крупнейшей ОЭЗ региона по числу резидентов. О работе площадки и ее преимуществах рассказал Антон Афанасьев.

«Статус резидента ОЭЗ позволяет компании сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций. Так, налог на прибыль на первые 5 лет с момента получения первой прибыли составит 2%, налог на имущество на первые 10 лет — 0%, земельный и транспортный налоги на первые 5 лет — 0%. Также ввозные таможенные пошлины и НДС для резидентов ОЭЗ обнуляются. Кроме того, управляющая компания, стремясь повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ, создает на территории площадки комфортную среду, уделяя большое внимание, помимо инженерной инфраструктуры и дорог, созданию деловой и социальной инфраструктуры, комфортных условий как для работодателя, так и для работников. Эту практику мы планируем распространять и на территории индустриальных парков, которые уже создаются по принципу «Все включено», — отметил Антон Афанасьев.

Особое внимание делегации их Казахстана привлек формат «Лайт индастриал», позволяющий запустить производство за 3 месяца. О формате готовых помещений со всей необходимой инфраструктурой рассказал Артем Петрухин.

«В Московской области созданы все условия для развития бизнеса, в том числе для запуска производственных промышленных компаний. Современная промышленная инфраструктура парков Industrial City позволяет ускорить старт бизнеса и производственных процессов в разы, и наши решения оценили уже почти 300 промпредприятий. А сегодня мы осуществляем масштабное строительство еще трех промышленных парков в Ленинском, Дмитровском и Солнечногорске. Уверены, эти площадки пополнятся компаниями, реализующими на территории Подмосковья важнейшие проекты», — рассказал Артем Петрухин.

Екатерина Зиновьева также отметила, что формат «Лайт индастриал» стал одним из ключевых элементов государственных индустриальных парков (ГИП), создаваемых в регионе. При этом сразу в шести ГИП, управляющими компаниями будут АО «ОЭЗ «Дубна» и АО «Корпорация развития Московской области».

«Несколько лет назад в Подмосковье был создан первый в стране промышленный коворкинг в формате «Лайт индастриал». Сейчас в регионе действует уже 6 таких площадок, общая площадь которых составляет 345 тыс. кв. м. Сегодня мы создаем ГИПы, где будет реализовано еще 5 проектов «Лайт индастриал» общей площадью 851 тыс. кв. м. промышленных коворкингов», — заключила зампред Зиновьева.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.