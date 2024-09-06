Делегация из Египта посетила семинар подмосковной компании по развитию селекции

Подмосковная компания «Щелково Агрохим» провела международный семинар «Расширяем границы возможного», в котором приняли участие члены делегации из Египта. На мероприятии обсудили современные тенденции в развитии селекции, новейшие методы подготовки семян и защиты растений, а также результаты полевых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особое внимание на семинаре было уделено новинкам в системе защиты зерновых, сои, подсолнечника и сахарной свеклы. Гости смогли ознакомиться с различными сортами и гибридами этих сельхозкультур. Также коллеги из Египта поделились результатами успешной уборки сахарной свеклы селекции «СоюзСемСвекла» (одним из создателей этого центра является «Щелково Агрохим») — гибрида Стихия. Он показал рекордное значение в 165,4 тонны с гектара, что стало прорывом для южной части Египта. В этой стране уже зарегистрированы пять гибридов «СоюзСемСвекла» — Буря, Вулкан, Стихия, Волна, Прилив, еще три гибрида находятся на стадии регистрации.

Кроме того, египетские аграрии рассказали об опыте, который был проведен в центральной части этой страны. На одном поле были высеяны два европейских гибрида сахарной свеклы и один — селекции «Щелково Агрохим». При равных условиях ухода и обработок гибрид подмосковной компании показал себя устойчивее конкурентов к ризомании и нематоде. В результате урожайность российского гибрида оказалась на 20 тонн выше, чем у «европейцев». После завершения семинара делегация посетила поля подмосковного предприятия и демонстрационные участки, чтобы увидеть на практике все преимущества и особенности российской селекции. Гости выразили восторг от качества семян и выращенных культур. Результаты уборки и проведенных опытов убедили крупнейших египетских инвесторов заключить коммерческие договора на приобретение российских семян.

В завершении визита гости посетили подмосковный завод в городско округе Щелково, где смогли посетить ключевые производственные площадки предприятия, научные лаборатории, оценить систему контроля качества, понаблюдать за производством в режиме реального времени и напрямую задать вопросы.

В ведомстве отметили, что компания «Щелково Агрохим» продолжает подтверждать значимость и конкурентоспособность российской селекции как внутри страны, так и на международной арене. Успешное взаимодействие с иностранными партнерами усиливает позиции подмосковного предприятия на глобальной аграрной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.