Делегация из Богородского округа приняла участие в молебне Победы

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Всероссийский молебен о Победе провели в Подмосковье

Представители общественных организаций, семьи бойцов СВО, сотрудники администрации Богородского округа приняли участие в молебне в Орехово-Зуево, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Богородицерождественском соборе состоялась череда молебного пения духовенства Богородского благочиния пред чудотворным списком Казанской иконы Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в нашей стране. В самые трудные времена, в годы испытаний, чудотворный Казанский образ Божией Матери был символом победы и единства русского народа.

Всероссийский молебен проходит в разных регионах РФ по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе и в муниципалитетах Московской области. Верующие могут поклониться святыне и помолиться о наших сражающихся воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой.

Ранее чудотворная икона побывала ещё в 7 городах Подмосковья: в Чехове, Подольске, Одинцово, Красногорске, Краснознаменске, Дмитрове и в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.