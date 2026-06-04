Делегация Иркутской области изучила реформу лесного хозяйства в Подмосковье

Делегация министерства лесного комплекса Иркутской области во главе с министром Павлом Кирдяпкиным посетила Подмосковье с рабочим визитом. Специалисты ознакомились с опытом модернизации лесного хозяйства и внедрением цифровых решений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Московскую область прибыла делегация министерства лесного комплекса Иркутской области. Цель визита — изучение практики реформирования лесного хозяйства, которую ранее представили на Всероссийском итоговом совещании Рослесхоза в апреле 2026 года. Доклад вызвал интерес у специалистов из разных регионов страны.

На встрече с руководством комитета лесного хозяйства Московской области председатель Мособлкомлеса Алексей Ларькин рассказал об объединении подведомственных структур в единое государственное автономное учреждение и о достигнутых результатах. Отдельно стороны обсудили реализацию трансформационных проектов, включая внедрение дронопортов — автоматизированных комплексов аэромониторинга лесных пожаров с применением технологий искусственного интеллекта.

Иркутские специалисты также посетили региональный диспетчерский центр, который обеспечивает круглосуточный контроль за лесопожарной обстановкой. В рамках рабочей поездки делегация побывает в Истринском и Подольском филиалах ГАУ МО «Мособллес», где им представят условия труда сотрудников и лучшие организационные и технологические практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.