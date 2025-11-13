Делегация Химок посетила региональный форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма

«Молодежный парламентаризм — это не просто площадка для обмена идеями. Это кузница будущих лидеров. Тех, кто завтра будет определять развитие муниципалитетов, регионов, страны. Мы гордимся тем, что в Химках растет активное, инициативное поколение, готовое брать на себя ответственность и действовать. В их глазах — энергия перемен, и именно она сегодня особенно нужна обществу», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В ходе форума для участников провели образовательную программу, пленарное заседание с участие председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Завершением дня стало первое заседание Московского областного Молодежного парламента нового созыва.

«Форум стал настоящей точкой роста для молодежного движения Подмосковья. Здесь собрались те, кто неравнодушен к будущему своего региона и готов работать во имя развития своих городов. Мы видим, как молодые люди объединяются ради общей цели — сделать жизнь в наших округах комфортнее, современнее, интереснее. И мы обязаны поддерживать их инициативы и помогать им реализовывать самые смелые идеи», — прокомментировал координатор Молодежного парламента в Химках Евгений Иноземцев.

В новый созыв Московского областного молодежного парламента вошли 54 человека. Среди них председатели муниципальных молодежных парламентов, участники СВО, представители молодежных объединений Подмосковья.

Химкинский молодежный парламент избирается сроком на два года. В этом году в его состав вошли 15 молодых жителей, которые успешно прошли конкурсный отбор. Деятельность парламента направлена на вовлечение молодых лидеров в общественно-политическую жизнь округа и выстраивание прямого диалога с органами власти.

