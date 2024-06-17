Делегация городского округа Щелково посетила Гродно в Республике Беларусь

Праздничные мероприятия были приурочены к двум важным событиям: 200-летию начала строительства и 20-летию начала реконструкции Августовского канала.

Президент Щелковской торгово-промышленной палаты Мария Тарасова поздравила жителей Гродненского района и гостей фестиваля с этим культурным событием. Она отметила, что с 1975 года между нашим округом и Гродненским районом существуют побратимские отношения.

Благодаря доброму сотрудничеству наших муниципалитетов мы можем воплощать в жизнь разнообразные проекты в экономической, научно-технической, образовательной, культурной, спортивной и гуманитарной сферах.

В рамках визита делегация посетила братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также они познакомились с работой промышленных предприятий, которые рассказали о своём опыте увеличения производительности, расширения промышленных мощностей. Делегация посетила музеи, памятники архитектуры и исторические места, которыми богата гродненская земля.

В завершение дружеского визита состоялась встреча с председателем Гродненского районного исполнительного комитета Валерием Хелским и председателем Гродненского районного Совета депутатов Игорем Лебецким. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Наши народы объединяет глубокая культурно-историческая и духовная общность, а также верность базовым ценностям. История показывает, что только вместе мы можем достойно ответить на любые вызовы и угрозы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.