Делегация Челябинской области посетила комплекс по переработке отходов в Кашире

Делегация Челябинской области ознакомилась с работой комплекса по переработке отходов «Дон» в городском округе Кашира, чтобы изучить передовые технологии сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках визита представители Челябинской области посетили производственные мощности комплекса «Дон» и ознакомились с технологией сортировки отходов. Руководство предприятия подробно рассказало о работе автоматических сепараторов, которые позволяют извлекать максимальное количество полезных фракций из общего потока.

На предприятии используется пять типов оборудования: оптические, баллистические, магнитные, вихретоковые сепараторы и барабанный грохот. Это позволяет выделять более 30 видов вторичного сырья.

По итогам 2025 года на комплексе переработано свыше 700 тысяч тонн отходов. Все поступающие отходы проходят сортировку, из них 20% направляются на вторичную переработку, 30% используются как техногрунт, а 50% отправляются на захоронение.

Делегация Челябинской области изучила представленные технологии и производственные показатели для возможного внедрения аналогичных решений у себя в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.