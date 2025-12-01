Делегация Богородского округа провела учебно-тренировочные сборы на территории ЛНР

Делегация Богородского округа с 26 по 30 ноября участвовала в учебно-тренировочных сборах на базе 4 бригады в ЛНР, где ознакомилась с условиями службы и наладила контакт с командованием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 26 по 30 ноября делегация Богородского округа при поддержке ассоциации ветеранов СВО приняла участие в учебно-тренировочных сборах на базе полигона 4 бригады, расположенной на территории ЛНР. В составе 4 бригады по контракту служат 14 жителей муниципалитета. Округ планирует заключить с бригадой соглашение о шефских связях для дальнейшей поддержки.

Главной целью поездки было развенчание мифов о специальной военной операции, в частности — опровержение мнения, что все новобранцы сразу направляются на передовую. Участники делегации встретились с руководством и инструкторами, осмотрели условия размещения военнослужащих, а также ознакомились с работой подразделений радиоэлектронной борьбы, разведки, артиллерии, связи, бронетанковых и штурмовых групп.

Делегация оценила уровень подготовки личного состава и техническое оснащение бригады. Инструкторы отметили высокий уровень подготовки участников делегации. В ходе поездки был установлен прямой контакт с командованием 4 бригады, что позволит оперативно решать вопросы контрактников из округа.

Кроме того, делегация убедилась в эффективной работе логистики по доставке гуманитарной помощи, которую контролирует глава округа Игорь Сухин. Эта инициатива подчеркивает поддержку жителей округа, участвующих в СВО, и демонстрирует единство тыла и фронта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.