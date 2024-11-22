Делегации из Херсонской области показали работу подмосковного Инфоцентра

Делегации из Херсонской области продемонстрировали работу регионального Инфоцентра. Представители нового региона РФ приехали в Подмосковье для обмена опытом в сфере информационной работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы запустили Инфоцентр в начале прошлого года. Здесь аккумулируется и отрабатывается вся информация, которая выходит в СМИ и соцмедиа, в том числе комментарии жителей. Это помогает нам строить новостную повестку на основе того, что волнует людей», — сказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

По его словам, важно, чтобы каждая беспокоящая человека тема не оставалась без внимания. Инфоцентр является «удобным мостиком» между пресс-службами подмосковных ведомств, администрациями муниципалитетов и СМИ.

Работа ведется в региональной системе «Терминал», которая позволяет отслеживать информацию от создания инфоповода до выхода его в публичное пространство.

Одна из задач Инфоцентра — предотвращать и устранять негативные ситуации. В нем собираются все сведения о Подмосковье из различных источников: СМИ, соцсети и крупные чаты жителей региона. Также здесь отрабатываются негативные обращения, поступающие на электронную почту и в соцсети губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Начальник отдела в управлении информационной политики Херсонской области Наталья Удальцова отметила, что региону предстоит большая работа. Делегация приехала с целью перенять опыт работы у подмосковных коллег. Московская область является примером и наставником, который может обучать.

Фото - © Сергей Хакимов/Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»

Также херсонская делегация и коллегаи из министерства информации и молодежной политики Московской области разобрали несколько кейсов и обсудили тонкости работы.

Как рассказала замначальника отдела информационных технологий и связей со СМИ Минприроды Херсонской области Екатерина Шишацкая, поездка в Подмосковье имеет важное значение, так как в настоящее время Херсон активно интегрируется в российское инфополе. Встреча херсонской делегации с подмосковными коллегами является началом плодотворного сотрудничества.

Кроме того, представители Херсонской области посетили телеканал «360», где им в рамках экскурсии продемонстрировали процесс создания новостных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что власти Подмосковья слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.