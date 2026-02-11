Делегации из 34 регионов России посетили комплексы по переработке отходов в Подмосковье

Комплексы по переработке отходов «Восток» в Егорьевске и «Нева» в Солнечногорске за три года приняли делегации из 34 российских регионов и шести зарубежных стран, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» стали всероссийской площадкой для обмена опытом в сфере обращения с отходами. За три года их посетили более 600 специалистов, включая представителей законодательной и исполнительной власти, региональных операторов и сотрудников действующих и строящихся КПО.

География участников охватила регионы от Псковской и Архангельской областей до Хабаровского края, а также Крым, ДНР, Новосибирскую и Амурскую области. Гостей интересовали современные технологии сортировки, которые позволяют выполнять целевые показатели национального проекта. Автоматизация процессов на предприятиях превышает 80% за счет использования оптических сканеров, баллистических и вихретоковых сепараторов. В результате 100% отходов сортируется, а более половины возвращается в оборот в виде вторсырья, техногрунта и RDF-топлива.

Особое внимание делегаций привлек музей «Культурный слой», где представлены экспонаты, найденные сортировщиками. Зарубежные гости из Беларуси, Китая, Ганы, Мьянмы, Лаоса и Сингапура не только знакомились с подмосковными решениями, но и делились опытом своих стран. Российские специалисты обсуждали развитие раздельного сбора отходов и экономику замкнутого цикла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.