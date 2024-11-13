Делегат форума «Мы – Россия» из Запорожья: эта дружба будет длиться долго

Участники Межрегионального форума «Мы — Россия» из удаленных друг от друга регионов страны, который проходил в Сергиевом Посаде в Подмосковье, обменялись контактами и намерены продолжать общение, передает корреспондент РИАМО.

«Мы очень хорошо пообщались с ребятами из ДНР и ЛНР, Республики Беларусь, еще с ребятами из Калуги, Подмосковья. К сожалению, не запомнили имена всех, но мы обменялись контактами и собрались в чат. По предыдущим поездкам, скажу, что эта дружба будет длиться очень долго», — рассказал представитель Запорожской области из организации «Волонтерская рота Боевого братства» Иван Смоленков.

Он отметил, что на форуме была дружеская атмосфера, располагающая к общению. Смоленков добавил, что участникам очень понравились встречи с спикерами, в том числе занятия по тактической медицине.

Смоленков рассказал, что несколько месяцев назад побывал в Ржеве на вахте памяти. А в самом Подмосковье и столице наш собеседник посещал по работе.

Он отметил, что ему очень понравился столичный регион.

Ранее руководитель министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе передала участникам форума «Мы — Россия» привет от губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье», — подчеркнула Швелидзе.