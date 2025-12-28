сегодня в 16:48

Декоратор пожаловалась, что ей не заплатили за украшение Склифа к Новому году

Одна из декораторов, которые украшали сад Склифа в столице к Новому году, пожаловалась, что ей не заплатили за работу, сообщает «Осторожно, Москва» .

Она рассказала, что десятки специалистов двое суток днем и ночью занимались праздничным украшением сада Склифа.

«Мы работали по 12 часов на улице, вместе со мной работали 40-60 человек, столько же в ночную смену, получилась самая красивая новогодняя локация Москвы», — отметила специалист.

По ее словам, после окончания работ организаторы на площадке, обещающие зарплату в конце недели, стали переносить день выплаты. Через месяц с девушкой и другими работниками так и не расплатились.

Сейчас декоратор надеется «на новогоднее чудо и выплаты всем специалистам».

