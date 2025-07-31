Лето — идеальное время для перемен в интерьере. С приходом теплых дней хочется избавиться от лишнего, обновить пространство, добавить легкости и воздуха. О том, как грамотно подойти к летней уборке и освежить интерьер без капитального ремонта, сообщила РИАМО декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

С чего начать летнюю уборку?

«Лето часто становится отправной точкой для обновлений. Чистое и аккуратное пространство помогает легче переключиться на ритм теплого сезона. Необязательно что-то перестраивать, достаточно убрать визуальный шум, навести порядок и добавить пару акцентов, чтобы почувствовать перемены», — отметила Лапшинова.

Начать стоит с функциональной уборки. Вне зависимости от сезона пыль всегда скапливается достаточно быстро, особенно в труднодоступных местах. Для этого пригодятся не только обычные салфетки, но и более удобные и функциональные предметы: например, тряпки на телескопической раздвижной ручке, чтобы дотянуться до верхней полки шкафа, готовые наборы для уборки или удобные варежки из микрофибры.

Для каждой вещи нужно найти свое место

«Если уборка — про чистоту, то грамотное хранение — про ощущение покоя. Даже после наведения порядка хаос быстро возвращается, если у вещей нет своего места», — добавила декоратор.

Поэтому важно продумать, где и как хранить вещи: коробки, шкатулки и корзины подходят для украшений, аксессуаров, канцелярии и других мелких вещей, помогают организовать пространство в спальне, гардеробной, ванной или на балконе. Такие решения упрощают быт и визуально освобождают комнату от лишнего.

«При желании можно обновить и привычные бытовые предметы. Часто мы привыкаем к ним и можем не замечать, что они уже давно изношены или просто добавляют визуального шума. Новое мусорное ведро в тон интерьера ванной комнаты или обновленная настольная лампа — на первый взгляд мелочи, однако в повседневной жизни могут подарить ощущение комфорта и уюта», — сказала Лапшинова.

Предметы на кухни и аромат в помещении

Не стоит забывать и о кухне. Даже пара новых предметов — приборы, тарелки, кружки, бокалы или яркие формы для льда — помогут создать летний настрой. Иногда достаточно обновить детали, чтобы почувствовать, что в доме произошли изменения.

И, наконец, завершить преображение поможет аромат. Летом особенно приятно, когда дом наполняется легкими и свежими фруктовыми нотами. Ароматические свечи или диффузоры работают почти незаметно, но эффект от них ощущается сразу — настроение поднимается, а пространство становится по-настоящему теплым.