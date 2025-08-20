Декларацию об освобождении 368 политзаключенных в Киеве отправят Путину и Трампу

Международный «Клуб народного единства» принял декларацию об освобождении 368 человек, лишенных свободы по политическим мотивам на Украине, и отправят ее президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, пишет ТАСС .

Документ также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ.

Декларация также направлена специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, послу по особым поручениям МИД РФ Родиону Мирошнику.

«Подписание декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины состоялось на площадке ТАСС в ходе итоговой сессии форума „Битва за правду“. В мероприятии приняли участие сопредседатель международного „Клуба народного единства“, председатель правительства Украины (2010-2014) Николай Азаров, сопредседатель международного „Клуба народного единства“, политический философ Александр Казаков, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, журналист-международник Аббас Джума, международный секретарь грузинской партии „Солидарность во имя мира“ Мамука Пипия, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов, а также член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко», — говорится в сообщении.