ДЭГ открывает новые возможности для избирателей Подмосковья

Дистанционное электронное голосование на выборах открывает новые возможности для граждан, позволяя голосовать удаленно с помощью электронных средств связи. Это имеет особое значение для людей с ограниченными возможностями, а также жителей отдаленных мест.

«Дистанционное голосование становится все более популярным среди жителей нашего города. Это особенно актуально в наше время, когда многие люди ведут активный образ жизни. ДЭГ — современная и удобная технология, которая позволяет сделать выбор максимально комфортно и безопасно», — поделилась Зоя Коптелова.

Дистанционное голосование — круглосуточное. Оно начинается в 8-00 в пятницу и заканчивается в 20-00 в воскресенье. В отличие от традиционных участков, которые закрываются в 20-00, в ДЭГ можно проголосовать в любое время.

В дни голосования, 6–8 сентября, зайдите на портал ДЭГ, пройдите авторизацию, получите смс-сообщение и выберите 5 фамилий в электронном бюллетени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.