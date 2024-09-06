ДЭГ чаще пользуются люди старшего возраста - Мария Большакова

Самыми активными пользователями дистанционного электронного голосования стали люди старшего возраста, сообщила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.

«Люди старшего возраста достаточно ответственно понимают свою роль в выборах и в развитии будущего Московской области. Условно, если я не отдал свой голос, какое право я имею потом вообще чем-то возмущаться?», - сказала Большакова.

Молодым людям, по ее словам, интереснее сходить проголосовать на избирательный участок.

«У нас более активные пользователи (интернет-сервисов по предоставлению государственных, региональных и муниципальных услуг – ред.), это люди, которые уже прошли многое и понимают, что порой визит в какую-то структуру не означает результативности», - добавила Большакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.