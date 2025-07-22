Дефектолог Тихонова: чтение вслух развивает речь, мышцы и эмоциональный интеллект

В отличие от чтения «про себя», чтение вслух активирует речевую мускулатуру, дыхательную систему и важные зоны мозга, сообщила РИАМО учитель-дефектолог Центра реабилитации и образования № 7 департамента труда и социальной защиты населения столицы Олеся Тихонова.

«Когда читаем „про себя“, основной акцент делается на зрительное восприятие информации. Мозг обрабатывает текст, переводя его в мысленные образы и ассоциации, но при этом речевые мышцы остаются пассивными. Это похоже на внутренний монолог, где звуки речи не материализуются и не подвергаются контролю со стороны артикуляционных органов. А чтение вслух активизирует речевую мускулатуру, отвечающую за артикуляцию, включая губы, язык, зубы и мягкое небо», — сказала Тихонова.

Она добавила, что каждое произнесенное слово требует точного управления этими мышцами, что тренирует их гибкость и силу. Также активизируется дыхательная система, включается в работу диафрагма.

«К важным различиям она также добавила задействование других мозговых зон. При такой языковой практике мозг обрабатывает звуковые сигналы, стимулирует ассоциативные связи, укрепляет нейронные связи. Можно „усложнить задачу“, посадить перед ребенком зрителей. Тогда воспроизведение текста с выражением будет способствовать формированию эмоционального интеллекта, учить адекватно передавать свои чувства и понимать чувства окружающих», — отметила дефектолог.

Тихонова подчеркнула, что это важный элемент развития коммуникации, тем более для детей с особыми потребностями, которым требуется дополнительная поддержка в области речи и самовыражения.

«Когда ребенок видит обратную реакцию зрителей и слушателей, то уверенность в собственных силах и возможностях растет. Он понимает, что его слышат, слушают, что значим для коллектива», — подчеркнула специалист.