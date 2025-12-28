Дед Мороз рассказал о привезенных в резиденцию в США гостинцах из Великого Устюга

Дед Мороз, который приехал на Новый год в собственную резиденцию в США из РФ, рассказал, что привез в Штаты из Великого Устюга русские самовары, пряники, баранки и елку, сообщает РИА Новости .

Резиденция российского Деда Мороза начала работать в пригороде Вашингтона — в городе Роквилл. Зимний волшебник отметил, что обычно живет дома в Великом Устюге, но на Северном полюсе сделал себе дачу, где может расслабиться после холодов.

«По пути с Северного полюса я заехал в Великий Устюг и взял там самовары, пряники, баранки, конфеты и елку», — поделился Дед Мороз.

По его словам, он решил побаловать детей русскими угощениями, так как в Штатах такой еды нет.

Также он пояснил, что добирался до американской резиденции по снегу на оленях. Упряжку потом оставил отдыхать на Оленьей улице. Дед Мороз сказал, что во время этого визита хотел бы познакомиться с Санта-Клаусом.

