«Дед Мороз» и «Абрау-Дюрсо» заявили о стратегическом партнерстве

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» и «Тематический парк „Дед Мороз“ договорились о стратегическом партнерстве на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, передает СМИ2 .

Стороны будут совместно продвигать культурные ценности, развивать туристическую и событийную инфраструктуру, а также реализовывать креативные проекты в Великом Устюге при поддержке правительства Вологодской области.

Помимо этого, соглашение предусматривает создание совместных культурных инициатив и событийных форматов, развитие инфраструктуры для семейного отдыха, проектирование тематических зон на территории Парка, а также продвижение образа национального героя как символа доброжелательного праздника.

«Мы разделяем уважение к традициям, также стремимся создавать уникальные эмоции для людей и нести в мир позитив и вдохновение. Уверена, что творческая синергия наших команд воплотится в яркие инициативы и совместные проекты», — добавила генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

Стороны условились запустить новые культурные и просветительские форматы, начать совместную работу над пространственными решениями и поддержку всероссийских мероприятий, направленных на вовлечение семейной аудитории и популяризацию культурного наследия России. Оксана Косаченко подчеркнула, что для Парка партнерство с «Абрау-Дюрсо» — про новую культуру праздника.