«Дебил и чурка»: пациент оскорблял врача в московской поликлинике

Врач пожаловался на оскорбления со стороны пациента с изжогой во время приема в одной из столичных поликлиник.

По словам специалиста по имени Тигран, на прием пришел пациент с жалобами на изжогу. Мужчина сразу попросил врача выписать направление на эндоскопию. Сбор жалоб и анамнез проходил «неохотно», так как пациенту не нужно было лечение, а лишь направление.

Врач ознакомился с электронной медицинской картой москвича и выяснил, что эндоскопическое исследование он проходил 10 октября 2025 года, то есть 5 месяцев назад. По результатам эндоскопии у мужчины был диагностирован гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом.

«Я ему говорю, что, согласно приказу департамента здравоохранения Москвы № 470 от 30 апреля 2025 года, по вашему диагнозу эндоскопическое наблюдение один раз в год показано, а вы делали 5 месяцев назад. К сожалению, я вас сейчас направить не могу. Я назначу вам терапию. На что он начал меня обзывать, что одни дебилы пишут приказы, а вторые дебилы их интерпретируют и по ним работают», — рассказал врач на опубликованном в соцсетях видео.

Он добавил, что попросил пациента выбирать выражения, но тот в ответ назвал врача «чуркой».

