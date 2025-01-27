Дебаты среди школьников прошли в Люберцах в честь Дня студента

Спикером выступила член местного штаба «Молодой Гвардии» София Семечкина. Она рассказала участникам о методах эффективного ведения диалога и грамотного построения защитной линии.

Дебаты были посвящены теме образования и молодежной политики, включая обсуждение плюсов и минусов бесплатного обучения.

«Дебаты — соревнование лидеров, которые находят способы убеждать и побеждать. Сегодня все участники справились с задачей, и я уверена, что у каждого есть потенциал в данной сфере», — прокомментировала София Семечкина.

Ранее муниципальные депутаты фракции «Единая Россия» Александр Шлапак, Мигран Туманов и Виктор Худяков провели встречу со студентами Техникума экономики и права в рамках проекта «Разговор на равных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.