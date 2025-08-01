«Даже колбаска упакована»: мужчины завалили комментарии на Ozon своими голыми фото

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отметила, что ей часто присылают жалобы на комментарии к товарам на маркетплейсе Ozon, на них может быть фото голых мужчин.

«А можно как-то начать убирать эти отзывы? У вас там много хулиганов и неадекватов, которые публикуют такие фото», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Одна их пользователей написала, что оставила жалобу под фото мужчины в чулках и без трусов, но ее комментарий сразу удалили. Также она попросила привлечь маркетплейс к ответственности.

«Да уж. Огнище. Даже колбаска упакована», — прокомментировала один из откровенных отзывов другая пользовательница.

Также люди отметили, что видят откровенные снимки не только в отзывах к товарам для взрослых, но и к обычным бытовым вещам. Например, фото вещи, а чуть поодаль в зеркале отражается голый мужчина.