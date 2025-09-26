Давыдковское кладбище в Клину благоустраивают по муниципальной программе
Фото - © Администрация го Клин
Масштабное благоустройство проходит на Давыдковском кладбище в округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Слева от кладбища на пустыре кипят работы, рокочат моторы спецтехники. Здесь будет просторная парковка на 800 кв. м, дорожки и 4 площадки со скамейками и урнами.
Сейчас подрядчик оформляет пешеходные дорожки, подсыпает их щебнем, устанавливает бордюр.
На кладбище за первым сектором для захоронения обустроили второй сектор, он уже действует. К нему сделают качественные подъездные пути. Сейчас трактор готовит профиль для дороги. Кроме того, территорию озеленят.
«Совместно с администрацией городского округа Клин в рамках областной экологической акции по посадке деревьев «День в лесу, сохраним лес вместе» высажено свыше 90 кустов спиреи», — рассказал Александр Кряжев, директор специализированной службы по похоронному делу «Ритуал».
Масштабные работы расписаны на весь октябрь. Если погода позволит, то к началу ноября все планируют завершить.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.