Давыдковское кладбище в Клину благоустраивают по муниципальной программе

Масштабное благоустройство проходит на Давыдковском кладбище в округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Слева от кладбища на пустыре кипят работы, рокочат моторы спецтехники. Здесь будет просторная парковка на 800 кв. м, дорожки и 4 площадки со скамейками и урнами.

Сейчас подрядчик оформляет пешеходные дорожки, подсыпает их щебнем, устанавливает бордюр.

На кладбище за первым сектором для захоронения обустроили второй сектор, он уже действует. К нему сделают качественные подъездные пути. Сейчас трактор готовит профиль для дороги. Кроме того, территорию озеленят.

«Совместно с администрацией городского округа Клин в рамках областной экологической акции по посадке деревьев «День в лесу, сохраним лес вместе» высажено свыше 90 кустов спиреи», — рассказал Александр Кряжев, директор специализированной службы по похоронному делу «Ритуал».

Масштабные работы расписаны на весь октябрь. Если погода позволит, то к началу ноября все планируют завершить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.