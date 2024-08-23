Даванков предложил маркировать страницы должников на сайтах знакомств

Он направил соответствующее предложение на рассмотрение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. В документе Даванков указал, что в 2022 году сумма всей неуплаченной задолженности по алиментам в РФ составила более 156 млрд рублей.

Введение маркирования страниц должников на сайтах знакомств парламентарий назвал эффективной мерой, которая поспособствует ускорению выплат. Кроме того, она поможет защитить от знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты алиментов.

По словам Даванкова, автоматически маркировать анкеты должников по алиментам владельцам сайтов знакомств поможет технология по распознаванию лиц на фотографиях. А всю информацию о таких людях можно будет найти из публичного реестра должников по алиментам. Он появится в мае 2025 года.