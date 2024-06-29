В парке «200 лет Егорьевску» состоялось мероприятие под названием «Бесплатная ярмарка».

«„Бесплатная ярмарка“ — это не просто обмен вещами, это еще и возможность познакомиться с новыми людьми и расширить свой круг общения. Кроме того, это экологичный способ потребления, который помогает нам бороться с избытком мусора и заботиться о нашей планете», — сказал первый заместитель главы Олег Лобков, который побывал на мероприятии.

Любой желающий мог подойти в течение дня в парк и принести хорошие вещи, которые лично ему уже стали не нужны. В то же время можно было выбрать на ярмарке что-то полезное из принесенного другими и забрать абсолютно бесплатно.

Бесплатная ярмарка- это долгосрочный социально- экологический проект. Главное правило участия в экологической акции: никаких денег и никакой торговли — всё абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.