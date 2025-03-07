Датская почтовая служба прекратит доставку писем с 2026 года из-за цифровизации

Датская почтовая служба PostNord Denmark объявила, что с 30 декабря прекратит доставку писем и сосредоточит свою деятельность на посылках. Также планируется сократить 1500 сотрудников и убрать 1500 ящиков из-за цифровизации общества, сообщает Сноб со ссылкой на The Guardian.

Стоит отметить, что компания была создана в 2009 году, когда датская и шведская почтовые службы объединились. По информации, в Швеции письма будут продолжать доставлять. Датская почта работала и доставляла письма с 1624 года. Однако за последние 25 лет количество заказов упало более чем на 90%, что послужило причиной такого решения.

«Мы являемся почтовой службой Дании уже 400 лет, и поэтому нам было трудно решиться поставить точку на этой части нашей истории», — добавил гендиректор PostNord Denmark Ким Педерсен.

Тем временем компания DAO, занимающаяся госпочтой, воспользовалась ситуацией и заявила о готовности увеличить объемы работы, чтобы доставлять письма. Так, отправить или получить письмо в Дании будет возможно.

Сообщается, что это не единичный случай. Множество европейских почтовых служб сталкиваются с проблемами из-за цифровизации. Например, недавно немецкая компания Deutsche Post заявила о сокращении 8000 сотрудников для снижения расходов.